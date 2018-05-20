FATİH TERİM DUYURDU! ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARININ YERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın, Florya'da kutlama yapılmayacağını açıklamasının ardından Fatih Terim, kutlamaların Ali Sami Yen Spor Kompleksinde yapılacağını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Galatasaray'ı şampiyonluk kutlaması heyecanı sardı.
"FLORYA'DA KUTLAMA YAPILMAYACAKTIR"
Sarı-kırmızılı camia daha önceki kutlamalarını, şampiyonluk gecesinde Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriyordu. Ancak Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı ve gözler gelecek ikinci açıklamaya çevirildi.
"YARIN ALİ SAMİ YEN'DE BULUŞMAK ÜZERE"
Galatasaray'da Fatih Terim, "Yarın Ali Sami Yen'de buluşmak üzere. Hep beraber kupayla birlikte eğleneceğiz. Güzel bir şölen olacak." ifadelerini kullandı ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının yeri Türk Telekom Stadı olarak belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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