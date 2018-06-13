FATİH TERİM, ÇOK İSTEDİĞİ TREZEGUET'TEN SÖZ ALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği Kasımpaşalı Trezeguet, "Önceliğim Galatasaray. Siz kulüpler olarak anlaşın, ben sözümü tutacağım." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en çok istediği isimlerin başında Trezeguet geliyor.. Kasımpaşa'da müthiş bir sezon geçiren ve İstanbul kulübünün 2 milyon Euro ödeyerek opsiyonunu kullandığı Mısırlı yıldız, Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.
Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun talipleri her geçen gün artarken, Galatasaray cephesini telaş sardı. Fiorentina, Watford, Wolverhampton gibi kulüplerin ilgilendiği Trezeguet'yi kaçırmak istemeyen Cim Bom, Mısırlı futbolcudan gelen mesajla ise derin bir nefes aldı. Sezon biter bitmez Sarı- Kırmızılılar'ın temas kurduğu Trezeguet, o günlerde verdiği sözü unutmadığını söyledi. Cim Bom'a haber gönderen genç oyuncu, "Önceliğim Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Siz kulüpler olarak anlaşın, ben verdiğim sözü tutacağım" dedi.
KASIMPAŞA PEŞİN PARA İSTİYOR
Sözleşmesinde '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Trezeguet için Galatasaray, Kasımpaşa ile temaslarını sürdürüyor. Paşa, bu rakamın altına düşmezken, Sarı-Kırmızılılar ise para artı takas formülüyle işi çözmeye çalışıyor. Mısırlı futbolcunun menaceri vasıtasıyla şu ana kadar kendisine yapılan önerileri de geri çevirdiği öğrenildi.
31 maçta 13 gol, 7 asistle oynayan Trezeguet, Süper Lig'de geride kalan sezonun en dikkat çeken futbolcularından biri oldu.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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