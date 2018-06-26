FATİH PORTAKAL KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ: ARTIK UMUT VERMİYORSUNUZ
FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Portakal, "9 kez yenilen bir CHP'den bahsediyoruz. Artık umut vermiyorsunuz" dedi.
FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çıkışını değerlendirdi. Portakal, Kılıçdaroğlu'na yönelik "9 kez yenilen bir CHP'den bahsediyoruz. Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde eleştirdi:
"ARTIK UMUT VERMİYORSUNUZ SAYIN KILIÇDAROĞLU"
"Kişiliğine lafım yok liderlik vasfını konuşuyorum. Ama bakın şimdi 9. kez yenilen bir CHP'den bahsediyoruz. Yüzde 22'lik bir oy oranına sahip. Henüz umut veremiyoruzsunuz. Henüz değil, artık umut veremiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu.
"ACABA İNCE VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?"
Fatih Portakal Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamarını da değerlendirerek, "Direk konuşmuyorlar. İmalar üzerinden konuşuyorlar. Acaba bu ikiliyi karşı karşıya getirir mi?" ifadelerini kullandı.
"HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLİYORUZ"
Haksız yere eleştirdiğinizi düşünüyorum Pazar yerinden beri. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Seçim akşamının bir sorumlusu varsa o da CHP yöneticileridir. Gazeteci nasıl tanımlanıyor "mayın tarlarında yürüyen kişi" Herkesin mualif olan insanların televizyona çıkamadığı bir ortamda herkese kapılarımızı açıyoruz."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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