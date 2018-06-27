Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı
Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün 16.00'da Görüşecek
Ak Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah Başımızdan Eksik Etmesin, Onun Gibiler Olsun Ki Biz İktidarda Olalım
Tosun'un Ortağı Osman'ı Korku Sardı: Beni Türkiye'ye Teslim Etmeyin
Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı
Fenerbahçe'de Ali Koç Yönetimi Kemer Sıkıyor
Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
Dev Fetö Operasyonu! General İçin Gözaltı Kararı
Organize Suç Örgütü 'sarallar'a Operasyon Düzenlendi: 35 Gözaltı
13 Gündür Aranan Küçük Leyla'nın Bulunması İçin Metruk Evlerde Kazı Yapıldı
6 Haftalık Hamile Olan Siren Ertan, Bebeğinin Kalbinin Yavaş Attığını Öğrendi
Son Dakika! Adıyaman'da Eğitim Uçağı Düştü!
Beklenen Yağış Başladı! 2 Kritik Zaman Dilimine Dikkat
Genç Kız Gelinlik Hayali Kuruyordu, Kefene Girdi
Bedelli Askerlikte Yaş Ve Ücret Belli Oldu!
Sistem Sil Baştan Değişiyor! İşte Yeni Dönemin Kodları
Yoğun Sis Nedeniyle Bazı Şehir Hatları Vapur Seferleri İptal Edildi
Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu Bombaladı, İnce'ye İltifat Yağdırdı
Cüneyt Çakır'ın 'ronaldo' Hareketi Arjantin Maçına Damga Vurdu
Chp'de İstifa Depremi! İl Yönetiminin Tamamı Partiden Ayrıldı

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı

FATİH PORTAKAL, KILIÇDAROĞLU'NA UMUT VEREMİYORSUN DEYİP İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

İstifa beklentilerini boşa çıkartan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren FOX spikeri Fatih Portakal, "Sayın Kılıçdaroğlu, artık umut ve heyecan veremiyorsunuz" dedi.

Tarih : 27 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı(6/10)2

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında yaptığı seçim değerlendirmesi ve "Seçimlerin asıl kaybedeni AKP'dir" Sözleri haber bültenlerinde oldukça geniş yer buldu. FOX spikeri Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekrana getirmeden önce kendi yorumlarını izleyicilere aktardı.

"ARTIK UMUT VEREMİYORSUNUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçime girdiğini ve bu seçimlerin hepsinden mağlup ayrıldığını belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu AKP kaybetti diyor ama 9 kez yenile bir CHP'den bahsediyoruz. Yüzde 22'lik bir oy oranına sahip bir parti var. Önemli olan iktidar için yürüyebilmek, yürüyebilecek misiniz? Artık umut ve heyecan veremiyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.

"ACABA BU İKİLİ KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?"

Fatih Portakal, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamalarını da değerlendirerek, "Direk konuşmuyorlar. İmalar üzerinden konuşuyorlar. Acaba bu ikiliyi karşı karşıya getirir mi?" sorusunu sordu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Portakal  Kılıçdaroğlu  Na  Umut  Veremiyorsun  Deyip  İstifa  Çağrısı  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER