CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında yaptığı seçim değerlendirmesi ve "Seçimlerin asıl kaybedeni AKP'dir" Sözleri haber bültenlerinde oldukça geniş yer buldu. FOX spikeri Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekrana getirmeden önce kendi yorumlarını izleyicilere aktardı.

"ARTIK UMUT VEREMİYORSUNUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçime girdiğini ve bu seçimlerin hepsinden mağlup ayrıldığını belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu AKP kaybetti diyor ama 9 kez yenile bir CHP'den bahsediyoruz. Yüzde 22'lik bir oy oranına sahip bir parti var. Önemli olan iktidar için yürüyebilmek, yürüyebilecek misiniz? Artık umut ve heyecan veremiyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.

"ACABA BU İKİLİ KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?"

Fatih Portakal, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamalarını da değerlendirerek, "Direk konuşmuyorlar. İmalar üzerinden konuşuyorlar. Acaba bu ikiliyi karşı karşıya getirir mi?" sorusunu sordu.

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Kaynak: haberinburada