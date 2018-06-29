FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA VEDA EDEREK TATİLE ÇIKTI
FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal canlı yayında 'Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik' dedi ve bugün itibariyle tatile çıktığını söyledi.
Fatih Portakal canlı yayında izleyiciye 'Bu dönemin son yayınını gerçekleştirdik' sözleriyle şimdilik veda etti ve tatile çıktığını söyledi. Portakal, 'Yorucu bir yayın dönemi oldu. Yeni yayın döneminde tekrar karşınıza çıkacağız ve tekrar haberleri paylaşacağız' dedi.
"KİMSEYE YARANMAK ZORUNDA DEĞİLİM"
Portakal, "Kiminiz zaman zaman kızdınız, kiminizle zaman zaman uyuştum ama önemli olan şuydu; kimseye yaranmaz zorunda değilim. Öyle bir niyetim de hiçbir zaman olmadı. FOX Haber her zaman böyle olmaya devam edecek, teşekkür ederiz" sözleriyle yayını kapattı.
Kaynak: haberinburada
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