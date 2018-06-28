Ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, eleştiri oklarını CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. CHP için "Statükocu" Kılıçdaroğlu için "Parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek" diyen Portakal, "Çok garip bulabilirsiniz ama en çok değişim iktidar partisinde yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENİP CHP İÇİN "STATÜKOCU" DEDİ

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Portakal, CHP için "Statükocu" ifadesini kullanırken "Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle" dedi.

Fatih Portakal'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Kendisi dışında herkesi "Kaybetti" olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey biliyorsunuz "Kaybeden" dedi, "Kaybeden AKP'dir" cümlesini kurdu. Benim en garipsediğim cümlelerinden bir tanesi de "Kimse koltuk sevdalısı" olmasın dedi ama diğer taraftan defalarca seçim kaybedip hala o koltuğu tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor işte.

"EN ÇOK DEĞİŞİM İKTİDAR PARTİSİNDE YAŞANIYOR"

Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, çok garip bulabilirsiniz ama öyle. CHP'ye bakıyorsunuz, statükocu. Demek ki koltuk keyifli bir şey, hele ki parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek.

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Kaynak: haberinburada