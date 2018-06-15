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Fas-İran maçında büyük karambol! Beşiktaş-Kiev maçını hatırlattı

FAS-İRAN MAÇINDA BÜYÜK KARAMBOL! BEŞİKTAŞ-KİEV MAÇINI HATIRLATTI

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fas-İran maçında büyük bir karambol yaşandı. Futbol severler bu pozisyonu Beşiktaş-Dinamo Kiev maçında yaşanan karambole benzetti.

Tarih : 15 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Fas-İran Maçında Büyük Karambol! Beşiktaş-Kiev Maçını Hatırlattı(6/10)2

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede büyük bir karambol yaşandı.

Gelişen Fas atağında ceza sahasına yollanan uzun top önce kafayla çevrildi. Hakim Ziyech'in vurduğu top önce defansa çarptı, Galatasaraylı yıldız Belhanda önüne düşen topa sert vurdu fakat o da defanstan döndü. Daha sonra Benatia'nın vurduğu top kaleciden döndü ve defans topu güçlükle kornere gönderdi.

BEŞİKTAŞ-DİNAMO KİEV MAÇINI HATIRLATTI

Fas-İran maçında yaşanan bu karambol, UEFA Avrupa Liginde oynanan Beşiktaş-Dinamo Kiev maçını hatırlattı. Sosyal medyada bir çok kullancı bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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