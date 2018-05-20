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Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı!

FANATİK YAHUDİLER POLİS EŞLİĞİNDE MESCİD-İ AKSA'YI BASTI!

284 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Fanatik Yahudiler Polis Eşliğinde Mescid-İ Aksa'yı Bastı!(10/10)6

Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Megaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

"İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDE AKSA'YA BASKIN DÜZENLENDİ"

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "Çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Dibs, İsrail polisinin eşlik ettiği 284 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini ifade etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

YAHUDİLER DE HAREM-İ ŞERİF'TE İBADET ETME HAKLARI OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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