Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Megaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

"İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDE AKSA'YA BASKIN DÜZENLENDİ"

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "Çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Dibs, İsrail polisinin eşlik ettiği 284 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini ifade etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

YAHUDİLER DE HAREM-İ ŞERİF'TE İBADET ETME HAKLARI OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: haberinburada