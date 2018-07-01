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Fakıbaba Erken Seçim İçin Tarih Verdi: Yerel Seçimin Kasım'a Alınması Doğru Olur
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Fakıbaba Erken Seçim İçin Tarih Verdi: Yerel Seçimin Kasım'a Alınması Doğru Olur

FAKIBABA ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ: YEREL SEÇİMİN KASIM'A ALINMASI DOĞRU OLUR

Yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı tartışmasına Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba da katıldı. Fakıbaba, ''Yerel seçimin Kasım'a alınması doğru olur'' dedi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 20:50
Puan Ver : Fakıbaba Erken Seçim İçin Tarih Verdi: Yerel Seçimin Kasım'a Alınması Doğru Olur(8/10)4

Yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı tartışmasına Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba da katıldı. Fakıbaba, "Yerel seçimin Kasım'a alınması doğru olur" dedi.

"SEÇİMİN KASIM'A ALINMASI DOĞRU OLUR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

31 Mart 2019 gerçekleştirilmesi beklenen yerel seçimde yoğun bir rekabet olacağını belirten Bakan Fakıbaba, "Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Bu seçim atmosferi bitmeden yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM KASIM'DA OLURSA BELEDİYELER 1 YIL KAZANIR"

Yerel seçim tarihinin değişip değişmeyeceği yönündeki soru üzerine Fakıbaba, "Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına inanıyorum" cevabını verdi.

Düşüncesinin siyasi olmadığını da ifade eden Fakıbaba, "Siyasi olarak düşünmüyorum. İtirazlar felan Nisan'ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz, göreve başlıyorsunuz. Hoşgeldin, kutlamalar, davettir. 1-2 ayınızı alıyor. Ve daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız, arkadaşlarınızı belirleyememişsiniz ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz" cümlelerini kurdu.

"SEÇİM KASIM'A ALINIRSA BELEDİYELER 1 YIL KAZANIR"

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının belediyecilikte önemli olduğunu belirten Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart… Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz. Bu bağlamda Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının 1 yıl daha kazanacağını öngörüyorum.

Bakın 2 yıl kazanıyor. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren belediye başkanları aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve 1 yılı kurtarmak adına, bana göre Kasım'a alınması doğru olacaktır."

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Kaynak: haberinburada



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