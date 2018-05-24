Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz artışının ardından düşüşe geçen dolar güne sakin başladı. Dolar kuru 4.57 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro ise 5.35 TL de el değiştiriyor.

Merkez Bankası'nın dün akşam yaptığı 3 puanlık faiz artışının ardından düşüşe geçen dolar bugüne sakin başladı. Dolar kuru sabah saat 08.00 itibariyle 4.57 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro ise 5.35 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞINA GİTTİ

Merkez Bankası (TCMB) son günlerde dolar/TL'deki hızlı değer kaybı ardından dün akşam Para Politikası Kurulu'nu (PPK) olağanüstü toplayarak geç likidite penceresi borç verme faiz oranı 300 baz puan artışla yüzde 16.5'e yükseltti.

PPK açıklamasında, "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" görüşüne yer verildi.

Kaynak: haberinburada