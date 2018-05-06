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FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ! KALKIŞ SIRASINDA MOTOR ALEV ALDI


Faciadan kıl payı dönüldü! Kalkış sırasında motor alev aldı
Tarih : 06 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Kalkış Sırasında Motor Alev Aldı(10/10)6

Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın motor kısmından kıvılcım çıkması üzerine uçaktaki yolcular tahliye edildi.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN KIVILCIMLAR ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sularında, Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motor bölümünden kıvılcım çıktı.

Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Motor kısmındaki kıvılcımlara ise havalimanı itfaiye görevlilerince kısa sürede müdahale edildi.

Tahliye edilen uçaktaki bazı yolcuların olay sebebiyle endişe yaşadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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