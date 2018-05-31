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Facebook'u 1 aylığına yasaklayacaklar!

FACEBOOK'U 1 AYLIĞINA YASAKLAYACAKLAR!

Papua Yeni Gine Facebook'u bir ay süreyle yasaklama kararı alırken İletişim Bakanı'na göre bunun sebebi, Facebook'un ülke üzerindeki etkilerini değerlendirmek.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!(9/10)5

Papua Yeni Gine İletişim Bakanı Sam Basil, Facebook'u yasaklama kararı aldıklarını ve bunun ünlü sosyal medya sitesinin ülke üzerindeki etkilerini değerlendirmek için alındığını açıkladı.

FACEBOOK'A RAKİP SİTE KURACAKLAR

Bu platformda cinsel içerik ve yalan haber paylaşan kişilerin tespit edileceğini belirten Basil, Facebook'a rakip olacak benzer bir sosyal paylaşım sitesi kurabileceklerini de duyurdu.

YASAĞIN KASIM'DA UYGULANACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yasağın ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak uygulamanın, Papua Yeni Gine'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik İşbirliği Zirvesi'ne denk getirileceği öne sürülüyor.

HALKIN SADECE YÜZDE 10'U İNTERNETE GİREBİLİYOR

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Papua Yeni Gine'de halkın sadece yüzde 10'unun internete erişimi var. Ancak ülkede internetle ilgili sıkı bir mevzuat yürürlükte.

Merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı analiz şirketinin 50 milyon Facebook profiline ait verileri usulsüz olarak kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından Facebook eleştirilere hedef olmuş ve şirket yalan haber yayılmasına karşı mücadelede yetersiz kalmakla suçlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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