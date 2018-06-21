Türkiye, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yetenekleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğini artıracak ilk F-35 uçağını teslim aldı. İşte merak edilen tüm detaylar..

TÜRK PİLOTLARI VE BAKIM GÖREVLİLERİNİN F-35 EĞİTİM SÜRECİ 2019'A KADAR SÜRECEK

Türkiye'nin de proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının teslim töreni ABD'nin Teksas eyaletinde yapıldı. Uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Hava Kuvvetleri Üssü'ne nakledilecek. Bu üste bulunan Türk pilotları ve bakım görevlilerinin F-35 eğitim süreci 2019'a kadar sürecek. Bu arada Türk bayraklı F-35'lerin gerçekleştirdiği uçuştan yeni görüntüler de paylaşıldı.

İLK 30 UÇAK SİPARİŞİ VERİLDİ

Türkiye, hava filosunu yerli savunma sanayisinin de üretiminde aktif rol aldığı yeni nesil savaş uçağı F-35'lerle takviye edecek. Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı. Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.

MALATYA 7. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NIN AKTİVASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek. Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

"2020'DE EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLANACAK"

Türkiye'nin ilk F-35A uçağının teslim töreni ABD Teksas - Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlendi. İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak. Türkiye, dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 için ortak faaliyetlere önemli katkı sağlayıp, destek verdi.

ENVANTERDEKİ İLK 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

F-35, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki ilk 5. Nesil Savaş Uçağı olacak. Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak. F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetleri'nin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.

TÜRKİYE GELİŞMİŞ HAVA SİSTEMİNE SAHİP OLACAK

Türkiye, F-35'le günümüzün geleneksel ihtiyaçlarını karşılarken, yarının zorlu gereksinimlerine de yanıt verebilecek gelişmiş hava sistemine sahip olacak.

MUHAREBE YETENEĞİ ÇARPAN ETKİSİYLE ARTACAK

F-35'e yurtiçi imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J füzesi gibi ürünlerinin entegre edilmesiyle muharebe yeteneği çarpan etkisiyle artacak, bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ve iyi korunan hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmasını sağlayacak.

BİRÇOK GÖREVİ DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜLÜK ÖZELLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Türkiye, ilk F-35'in teslim edilmesiyle uçaklarını almaya başlayan ülkeler kulübüne katılacak. F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil, hava-yer taarruz, keşif, taktik savunma gibi çok maksatlı görevleri, düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebiliyor. Sahip olduğu DAS sistemiyle 360 derece görüş sağlayabilen F-35'in, özel tasarlanmış geometrisi ve kaplaması sayesinde sahip olduğu düşük görünürlük özelliği, düşman radarları tarafından tespitini güçleştiriyor.

TESPİT ETTİĞİ TEHDİTLERİ ETRAFINDAKİ DİĞER F-35'LERLE PAYLAŞABİLİYOR

F-35, sahip olduğu Link-16 ve MADL haberleşme sistemleriyle tespit ettiği tehditleri etrafında bulunan diğer F-35 ve silah sistemleriyle paylaşabiliyor, bu sayede harp ortamındaki farkındalık seviyesi artırılıyor.

HARP ORTAMININ RESMİNİ PİLOTA SUNUYOR

Sensör füzyon teknolojisiyle EOTS, DAS, radar gibi kaynaklardan aldığı bilgileri birleştirerek, harp ortamının resmini pilota sunan uçak, bu sayede dost ve düşmana yönelik tanımlamaların çok daha doğru şekilde yapılmasını sağlıyor.

HELİKOPTER GİBİ İNİŞ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

F-35'in 3 ayrı konfigürasyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) yeteneğine sahip F-35A, iniş ve kalkış yapabilmek için piste ihtiyaç duyuyor. Kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) yapabilen F-35B, kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve helikopter gibi iniş gerçekleştirebiliyor. Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon (CV) F-35C ise helikopterler gibi olduğu yerden yükselerek kalkış yapıp ve aynı şekilde inebiliyor.

HAVADA YAKIT İKMALİ YAPABİLİYOR

F-35 uçağına Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan KC-135 Stratotanker tipi uçaklarla havadan yakıt ikmali yapılabiliyor. F-35 savaş uçağının menzili de versiyonlarına göre farklılıklar gösteriyor. Uçağın maksimum menzili F-35A'da 2 bin 200, F-35B'de bin 667, F-35C'de 2 bin 593 kilometreyi buluyor.

DIŞ ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil savaş uçağı, 15,67 metre uzunluğa, 4,33 metre yüksekliğe, 10,65 metre kanat açıklığına, 42,7 metrekare kanat alanına sahip bulunuyor. Uçağın boş ağırlığı F-35A'da 13 bin 170, F-35B'de 14 bin 588, F-35C'de 14 bin 547 kilograma karşılık geliyor.

60 BİN FEET AZAMİ İRTİFAYA ÇIKABİLİYOR

Yüklü ağırlığı 22 bin 470, azami kalkış ağırlığı 31 bin 800 kilogram olan uçak, 1,6+ mach (saatte bin 932 kilometre) azami hıza, 60 bin feet (18 bin 288 metre) azami irtifaya çıkabiliyor.

HAVADAN HAVAYA, HAVADAN KARAYA VE GEMİSAVAR FÜZELERİ ATABİLİYOR

Avcı/savaş uçağı F-35, havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler, gemisavar füzeleri atabilme yeteneğine sahip bulunuyor.

Kaynak: haberinburada