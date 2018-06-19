ABD'nin F-35'leri teslim etmeyeceği iddiaları üzerine Başbakan Yıldırım, "Alternatifsiz değiliz" açıklaması yaptı. Yıldırım'ın açıklaması ile gözler Rus uçağı SU-57'lere çevrildi.

ALTERNATİF RUS UÇAĞI S-57 Mİ?

ABD'nin F-35 projesinden dışladığı Türkiye'nin gidebileceği adreslerden biri Rusya. Rusya'nın F-35 muadili savaş uçağı ise Su-57. Rusya yapımı Su-57 ülkenin en yeni 5. nesil avcı uçağı. 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Azami hızı 2600 km/saat olan araç yaklaşık 5.8 saat uçabiliyor.

Yakıt takviye depolarıyla 5.500 kilometre uçuş menzili olan Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kilogram. Takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radardan görünmezlik ve süper manevra kabiliyeti özelliklerine sahip olan araç 30mm'lik 9-A1-4071K uçak topu, 'havadan havaya' sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre 'havadan yüzeye' füzeleriyle donatılabiliyor.

RUS VEKİL: SU-57'NİN SEVKİNİ KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN

ABD Kongresi'nin F-35 kararını ve Türkiye'nin bu uçak yerine Rus yapımı Su-57'yi alma olasılığını değerlendiren Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "Herhangi silah anlaşması yapılmadan önce her şey kontrol ediliyor, öncelikle ülkenin politik yönelimi, ülkemize yönelik inşa edilen tutum dikkate alınıyor. Benim şahsi görüşüm, F-35 yerine Su-57 uçaklarının olası sevkini konuşmak için henüz erken" dedi.

Bu konunun inceleme ve dengeli yaklaşım gerektirdiğini kaydeden Rus vekil, "Bugün itibariyle şahsen ben şimdilik bundan uzak dururdum" diye ekledi.

Kaynak: haberinburada