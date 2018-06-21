Türkiye, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD - Fort Worth'de düzenlenen törenle teslim alındı. Türk savunma sanayii sektörünün üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Kasım 2019'dan itibaren ülkemizdeki görev yerlerine gelmeye başlayacak.

Kaynak: haberinburada