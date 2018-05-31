Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor
Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı
Galatasaray, Uefa Anlaşması İçin Garanti Ücretleri 20 Milyon Euro Düşürmek Zorunda
Diyarbakır'da Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Korucu Şehit Oldu!
Erdoğan İle Oyumuz Birbirine Yakın Olacak
Selahattin Demirtaş: İkinci Tura Kalırsam Bütün Adayları Ziyaret Ederim
F-35 Anlaşması İçin Abd'ye Gönderilen Asker Fetö'cü Çıktı
Ünlü Vaiz, Özel Jet Almak İçin Müritlerinden 54 Milyon Dolar İstedi
Ünlü Şarkıcı Yusuf Güney'den Seda Sayan'a Ağır Sözler
Bir Evladın En Zor Anı! 80 Yaşındaki Annesini Boğazı Kesilmiş Halde Buldu
Üniversiteli Sevgili: Kocanı Mutlu Edemiyorsun, Çekil Aradan
Rapor Kullanan Binlerce Çalışan İş Göremezlik Parasını Hesaptan Çekmiyor
Caner Erkin Ve Asena Atalay'ın Velayet Davasına Son Noktayı Oğulları Çınar Koydu
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne İlişkin Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de
Obradovic'ten Taraftarı Yıkan Ayrılık Sinyali: Bunun Çözümü Çok Kolay
Cüneyt Çakır Çok İddialı Konuştu: Türkiye'de Yapılmayanı Yaptık

F-35 anlaşması için ABD'ye gönderilen asker FETÖ'cü çıktı

F-35 ANLAŞMASI İÇİN ABD'YE GÖNDERİLEN ASKER FETÖ'CÜ ÇIKTI

15 Temmuz sonrasında yurt dışı daimi görevlere seçilen personelden birçoğunun FETÖ ile bağlantılı olduğu ve dönmediği ortaya çıktı. F-35 projesi için ABD'ye gönderilen bir astsubay hakkında da gözaltı kararı verildi

Tarih : 31 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : F-35 Anlaşması İçin Abd'ye Gönderilen Asker Fetö'cü Çıktı(8/10)4

FETÖ üyesi pilot ve astsubayların tutuklanmamak için yaptıkları bir plan daha deşifre oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 Temmuz sonrasında yurt dışı daimi görevlere seçilen personelden çoğu FETÖ ile bağlantılı çıktı.

HAVA KUVVETLERİ ABD'YE GÖNDERMİŞTİ

Bazıları dönerken, birçoğu da dönmedi. Bunlardan, Almanya'ya yurt dışı sürekli görevde olan Pilot Kurmay Binbaşı Adnan A. ile Pilot Kurmay Binbaşı Nebi S. örgüt bağlantıları çıkınca Türkiye'ye çağrıldı. Ancak ikisi de dönmedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay Şenol K. hakkında da gözaltı kararı verildi.

UÇUŞ SAAT BİLGİLERİNİ DE ALMIŞ

Paris Askeri Ataşesi Binbaşı Osman C., Atina Askeri Ataşeliği'nde çalışan astsubay Erdal D., Washington Askeri Ataşeliğinde görevli Yüzbaşı Tuğrul D. gibi birçok isimde FETÖ üyesi çıktı. Son olarak, yurt dışına izne giden Hava Pilot Kurmay Albay Altan E. de izni bitmesine rağmen dönmedi. Kaçan pilotların, yurt dışında uçak kullanabilmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığından uçuş saat belgelerini alıp gittiği öğrenildi. Soruşturmalara göre, Hava Kuvvetlerinde yurt dışına kaçmış 100'den fazla FETÖ üyesi subay ve astsubay bulunuyor. Yurt dışı görevlendirme ya da izin taleplerinin özellikle FETÖ üyelerinin kaçma amacıyla kullandığı belirlendi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: F-35  Anlaşması  İçin  Abd  Ye  Gönderilen  Asker  Fetö    Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER