F-35 ANLAŞMASI İÇİN ABD'YE GÖNDERİLEN ASKER FETÖ'CÜ ÇIKTI
15 Temmuz sonrasında yurt dışı daimi görevlere seçilen personelden birçoğunun FETÖ ile bağlantılı olduğu ve dönmediği ortaya çıktı. F-35 projesi için ABD'ye gönderilen bir astsubay hakkında da gözaltı kararı verildi
FETÖ üyesi pilot ve astsubayların tutuklanmamak için yaptıkları bir plan daha deşifre oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 Temmuz sonrasında yurt dışı daimi görevlere seçilen personelden çoğu FETÖ ile bağlantılı çıktı.
HAVA KUVVETLERİ ABD'YE GÖNDERMİŞTİ
Bazıları dönerken, birçoğu da dönmedi. Bunlardan, Almanya'ya yurt dışı sürekli görevde olan Pilot Kurmay Binbaşı Adnan A. ile Pilot Kurmay Binbaşı Nebi S. örgüt bağlantıları çıkınca Türkiye'ye çağrıldı. Ancak ikisi de dönmedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay Şenol K. hakkında da gözaltı kararı verildi.
UÇUŞ SAAT BİLGİLERİNİ DE ALMIŞ
Paris Askeri Ataşesi Binbaşı Osman C., Atina Askeri Ataşeliği'nde çalışan astsubay Erdal D., Washington Askeri Ataşeliğinde görevli Yüzbaşı Tuğrul D. gibi birçok isimde FETÖ üyesi çıktı. Son olarak, yurt dışına izne giden Hava Pilot Kurmay Albay Altan E. de izni bitmesine rağmen dönmedi. Kaçan pilotların, yurt dışında uçak kullanabilmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığından uçuş saat belgelerini alıp gittiği öğrenildi. Soruşturmalara göre, Hava Kuvvetlerinde yurt dışına kaçmış 100'den fazla FETÖ üyesi subay ve astsubay bulunuyor. Yurt dışı görevlendirme ya da izin taleplerinin özellikle FETÖ üyelerinin kaçma amacıyla kullandığı belirlendi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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