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F-16'LAR HAVALANDI, 300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ÖDÜRÜLDÜ


F-16'lar havalandı, 300 bin lira ödülle aranan terörist ödürüldü
Tarih : 20 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : F-16'lar Havalandı, 300 Bin Lira Ödülle Aranan Terörist Ödürüldü(9/10)5

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.

F-16'LAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen BTÖ'lü teröristlerden birinin terör arananlar gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük isimli terörist olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Şevger kod adlı Zeynal Küçük

14 YIL ÖNCE PKK'YA KATILMIŞ

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük isimli teröristin 14 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığı, sözde Ovacık gücü eski sorumlusu olduğu, Çemişgezek ilçesinde lojman ve emniyete saldırı eylemleri ile 3 kişinin kaçırılması ve 2 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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