ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'la yapacakları tarihi zirvenin yeri ve zamanın belirlendiğini, yakında görüşeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapacakları tarihi zirvenin yeri ve zamanın belirlendiğini açıkladı.

TRUMP İLE KİM ZİRVESİNİN YERİ VE TARİHİ NETLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi, ABD-Kuzey Kore zirvesinin yeri ve zamanı için taraflar arasında anlaşamaya varıldığını açıkladı.

"YAKIN ZAMANDA BUNU YAPACAĞIZ"

Teksas'a yapacağı gezi öncesi Beyaz Sarayda basının sorularını cevaplayan Trump, Kuzey Kore ile gerçekleştirecekleri tarihi zirve ile alakalı "Şu an için tarih ve yer belli, yakın zamanda bunu duyuracağız" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE VE GÜNEY KORE GÖRÜŞMESİNİN YERİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı, daha önce yaptığı bir açıklamada iki ülke arasında gerçekleşmesi planlanan tarihi zirvenin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- İn, bir araya geldiği silahsızlandırılmış bölgede yapılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada