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EYLÜL'DEN GELEN KARA HABER LEYLA'NIN AİLESİNİ DE YASA BOĞDU


Eylül'den Gelen Kara Haber Leyla'nın Ailesini de Yasa Boğdu
Tarih : 01 Temmuz 2018, 09:00
Puan Ver : Eylül'den Gelen Kara Haber Leyla'nın Ailesini De Yasa Boğdu(6/10)2

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan Leyla'dan hala haber yok. Kayıp kızını ararken, kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunduğu haberi, Ağrı'da kızlarını arayan Aydemir Ailesi'ni de yasa boğdu.

EKİPLER BİR SONUÇ ALAMIYOR

16 gündür aranan Leyla'dan henüz bir haber yok. Köyü çembere alan ve aranmadık yer bırakmayan ekipler, kuyuları boşalttıktan sonra köy mezarlığını tamamen arayarak toprağın yumuşak olduğu bazı yerlerde kazı çalışması yaptı. Ancak bir sonuç elde edilemedi.

"EYLÜL'ÜN HABERİ BİZİ DE YIKTI"

Kayıp kızını ararken, Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunduğu haberi, Ağrı'da kızlarını arayan Aydemir Ailesi'ni de yasa boğdu. Eylül'ün akıbetini de takip ettiklerini belirten baba Nihat Aydemir, "Onlar da bizim gibi aynı acıyı yaşadıkları için Eylül'ü de basından takip ediyorduk. Akşam aldığımız haber bizim ailemizi de yıktı" dedi.

"BENİM KIZIM YAŞIYOR"

Eylül'ün anne ve babasını en iyi kendilerinin anladıklarını belirten baba Aydemir, "Allah onlara sabırlar versin. Olayı öğrenince, eşim ve kızlarım büyük üzüntü yaşadılar. Eşim sabaha kadar durmadan ağladı. Korkumuz, endişemiz bir kat daha arttı. Ama benim kızım yaşıyor. Türkiye'nin her yerinden arayıp moral verenler, dua edenler oluyor. Biz kızımızın geleceği günü umutla bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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