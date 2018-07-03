Survivor Şampiyonu Adem Sessizliğini Bozdu! Canlı Yayında İtiraf Etti
Real Madrid, Tarihi Transferi Yalanladı
Polis Müdürü, Adil Öksüz Yakalanmasın Diye Her Filmi Çevirmiş
Minik Leyla Olayında Kahreden 'mavi Kolye' Detayı
Eylül Ve Leyla'nın Acısı Tazeyken 2 Kayıp Çocuk Daha
İstanbul'un Ciğerleri Yanıyor! Ekipler Seferber Oldu
Defne İle Cem Aşkına Demet Akalın'dan Olay Yorum
Rus Ekibinden Gary Rodrigues İçin Dudak Uçuklatan Teklif
Fenerbahçe Taraftarları Kombine İçin Geceden Sıraya Girdi
Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
Fenerbahçe Doğuş'un Yıldızı Nba'e Transfer Oldu
Işın Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Yalvarırım Çözüm Bulun
İşçi Arabulucuda 8 Bin Tl İstedi, Patronu 11 Bin Tl Verdi
Orta Çağ'da Fransa'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neydi?
Fenerbahçe'den Eylül Ve Leyla Çıkışı: Sessiz Kalmayacağız
Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Fbı, Abd'yi Kana Bulamak İsteyen El Kaide Militanını Yakaladı
Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız
Erdoğan Seçim Kriterlerine Uymayan Adayların Üzerini Çiziyor
Çekirge İstilası Nedeniyle Ohal İlan Edildi!

Eylül ve Leyla'nın acısı tazeyken 2 kayıp çocuk daha

EYLÜL VE LEYLA'NIN ACISI TAZEYKEN 2 KAYIP ÇOCUK DAHA

Türkiye'yi acıya boğan Eylül ve Leyla'dan sonra, 2 kayıp çocuk haberi daha geldi. Diyarbakır'da Yusuf Yılmaz'dan 2 gündür haber alınamıyor. Hatay'da Ufuk Tatar'dan da pazardan beri haber yok.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 07:50
Puan Ver : Eylül Ve Leyla'nın Acısı Tazeyken 2 Kayıp Çocuk Daha(6/10)2

Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'dan sonra, 2 kayıp çocuk haberi daha Hatay ve Diyarbakır'dan geldi. Silvan'da çoban Yusuf Yılmaz'dan 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve dalgıçlar çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da ailesiyle Hassa'ya yakınlarını ziyarete giden konuşma engelli Ufuk Tatar'dan da pazardan beri haber yok. AFAD tüm gece yaptığı çalışmaların ardından drone'la bölgeyi taradı. Oğlunun az duyduğunu söyleyen baba çaresiz.

UFUK KONUŞAMIYOR

Hatay'da ailesiyle birlikte Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete giden 6 yaşındaki konuşma engelli Ufuk Tatar geçen pazar günü kayboldu. Babası ve ikiziyle birlikte kaynaktan su almaya gittiği esnada kaybolan Ufuk, AFAD ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalarda bulunamadı. Drone ile bölge havadan da tarandı. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu söyledi.

Ufuk Tatar

YUSUF'TAN DA İZ YOK

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde pazar günü kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz'dan da 2 gündür haber yok. İstanbul'dan çobanlık yapmak için 5 ay önce ailesiyle Silvan'ın Malabadi Köyü'ne yerleşen ve pazar sabahı saat 05.00'te arazideki hayvanları getirmeye giden Yusuf, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucularınca aranıyor. Kanala düşme ihtimaline karşı itfaiyeye bağlı dalgıçlarla arama başlatıldı.

Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor Ufuk Tatar'ın ailesi umutla bekliyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eylül  Ve  Leyla  Nın  Acısı  Tazeyken  2  Kayıp  Çocuk  Daha    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER