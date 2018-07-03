Türkiye'yi acıya boğan Eylül ve Leyla'dan sonra, 2 kayıp çocuk haberi daha geldi. Diyarbakır'da Yusuf Yılmaz'dan 2 gündür haber alınamıyor. Hatay'da Ufuk Tatar'dan da pazardan beri haber yok.

Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'dan sonra, 2 kayıp çocuk haberi daha Hatay ve Diyarbakır'dan geldi. Silvan'da çoban Yusuf Yılmaz'dan 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve dalgıçlar çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da ailesiyle Hassa'ya yakınlarını ziyarete giden konuşma engelli Ufuk Tatar'dan da pazardan beri haber yok. AFAD tüm gece yaptığı çalışmaların ardından drone'la bölgeyi taradı. Oğlunun az duyduğunu söyleyen baba çaresiz.

UFUK KONUŞAMIYOR

Hatay'da ailesiyle birlikte Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete giden 6 yaşındaki konuşma engelli Ufuk Tatar geçen pazar günü kayboldu. Babası ve ikiziyle birlikte kaynaktan su almaya gittiği esnada kaybolan Ufuk, AFAD ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalarda bulunamadı. Drone ile bölge havadan da tarandı. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu söyledi.

Ufuk Tatar

YUSUF'TAN DA İZ YOK

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde pazar günü kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz'dan da 2 gündür haber yok. İstanbul'dan çobanlık yapmak için 5 ay önce ailesiyle Silvan'ın Malabadi Köyü'ne yerleşen ve pazar sabahı saat 05.00'te arazideki hayvanları getirmeye giden Yusuf, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucularınca aranıyor. Kanala düşme ihtimaline karşı itfaiyeye bağlı dalgıçlarla arama başlatıldı.

Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor Ufuk Tatar'ın ailesi umutla bekliyor

Kaynak: haberinburada