Eylül'ün öldürülmesi ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Küçük kızın katil zanlısının annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISININ ANNESİ DE TUTUKLANDI

Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül'ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: haberinburada