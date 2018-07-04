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EYLÜL CİNAYETİNDE ÖNEMLİ GELİŞME: KATİL ZANLISININ ANNESİ DE TUTUKLANDI


Eylül cinayetinde önemli gelişme: Katil zanlısının annesi de tutuklandı
Tarih : 04 Temmuz 2018, 00:30
Puan Ver : Eylül Cinayetinde Önemli Gelişme: Katil Zanlısının Annesi De Tutuklandı(7/10)3

Eylül'ün öldürülmesi ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Küçük kızın katil zanlısının annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISININ ANNESİ DE TUTUKLANDI

Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül'ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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