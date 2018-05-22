EVSİZLER İÇİN KÖY KURDULAR!
İskoçya'nın Edinburgh kentinde, belediyenin bağışladığı para ile evsizlerin barınabileceği yeni bir köy inşa edildi.
Edinburgh Belediyesi'nin Social Bite adlı vakfa bağışladığı arsaya kurulan evlere yerleştirilecek olan evsizlerin, 12 ila 18 ay barındırılması planlanıyor. 11 adet 2 odalı prefabrik evin bulunduğu köyde, ilk etapta 20 evsizin barındırılması hedefleniyor.
İŞ BULABİLMELERİ İÇİN DE YARDIM EDİLECEK
Yardım sağlanan evsizlere, bu süre zarfında kendi evlerini bulabilecekleri finansal imkanları yaratmaları için destek de verileceği ifade ediliyor.
800 EVSİZE BARINMA İMKANI SAĞLANACAK
Social Bite vakfı benzer evsiz köyleri oluşturarak İskoçya genelinde 800 evsize barınak sağlamayı hedefliyor.
Social Bite kurucusu Josh Littlejohn, projeyle ilgili olarak "Binlerce kişinin ve yüzlerce kurumun desteği sayesinde bu projeyi hayata geçirebiliyoruz. Ancak bu proje yapbozun sadece bir parçası. Evsizlik sorununu çözmek için toplumun her kesiminin birlikte çalışması gerekiyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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