EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÖZİL, PARAYA KIYDI
İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan ve oyuncu Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Mesut Özil, Çeşme'den 1 milyon euro'ya el aldı.
İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, Çeşme'den villa aldı. Ünlü futbolcunun Alaçatı'daki villa için 1 milyon euro ödediği söyleniyor.
ACUN'UN ABİSİNE KOMŞU OLUYOR
Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Mesut Özil, Şu sıralar evine tadilat yaptırıyor. Futbolcu aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'ya da komşu olacak. Evdeki tadilatın bu yaz sonu bitmesi planlanıyor.
DÜĞÜN ÖNCESİ YASAK KOYDU
Amine Gülşe, nikah öncesi müstakbel eşine bundan böyle rol alacağı dizi, klip ya da sinema filmlerinde öpüşmeyeceğine, yakınlaşma sahnelerini de kabul etmeyeceğine dair söz verdi. Özil'in aldığı evde 200 bin liralık tektaşla evlenme teklifi ettiği sevgilisi Amine Gülşe ile oturacağı düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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