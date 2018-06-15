Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in Kızını Yakın Markaja Aldı
'yan Baktın' Kavgası Kanlı Bitti! Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçakladı
Bahçeli'den Demirtaş Tepkisi: Başka Aday Mı Yoktu
Genç Aşıktan Sevgilisiyle Görüşmesini Yasaklayan Babaya Akılalmaz Tuzak
Evlilik Hazırlığı Yapan Özil, Paraya Kıydı
Diyarbakır'da Yüklü Miktarda Cephanelik Taşıyan Araç Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suruç'taki Olayın Nasıl Yaşandığını Anlattı!
Kısa Süre Önce Dünya Evine Giren Alişan Ve Buse Varol'dan Müjdeli Haber: Bebek Geliyor
Erdoğan'dan Namaz Sonrası 'bedelli' Müjdesi!
Tsk, Hakurk Ve Bermize'de Kontrolü Tamamen Ele Geçirdi
Çağla Büyükakçay Macaristan'da Yarı Finalde!
Real Madrid, Gareth Bale'ın Bonservis Bedelini Belirledi
Dünya Kupası Açılış Maçına Damga Vuran Yıldızdan Juventus'a Yeşil Işık!
Başbakan Yıldırım, Ohal'in Kaldırılacağı Tarihi Duyurdu!
Dev Adım! Barcelona, Muhammed Salah İçin Harekete Geçiyor
Cumhurbaşkanı Adayları Bayramda Miting Mesaisi Yapacak
Muhabir, Fransızca Yasağını Google Translate İle Deldi
Atiker Konyspor, Akhisarspor'la Anlaşamayan Okan Buruk'u Gündemine Aldı
8 Kişinin Bindiği Patpat Devrildi: 2 Ölü, 6 Yaralı
Bakımevinde Darp Dehşeti!

Evlilik hazırlığı yapan Özil, paraya kıydı

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÖZİL, PARAYA KIYDI

İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan ve oyuncu Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Mesut Özil, Çeşme'den 1 milyon euro'ya el aldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Evlilik Hazırlığı Yapan Özil, Paraya Kıydı(8/10)4

İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, Çeşme'den villa aldı. Ünlü futbolcunun Alaçatı'daki villa için 1 milyon euro ödediği söyleniyor.

ACUN'UN ABİSİNE KOMŞU OLUYOR

Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Mesut Özil, Şu sıralar evine tadilat yaptırıyor. Futbolcu aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'ya da komşu olacak. Evdeki tadilatın bu yaz sonu bitmesi planlanıyor.

DÜĞÜN ÖNCESİ YASAK KOYDU

Amine Gülşe, nikah öncesi müstakbel eşine bundan böyle rol alacağı dizi, klip ya da sinema filmlerinde öpüşmeyeceğine, yakınlaşma sahnelerini de kabul etmeyeceğine dair söz verdi. Özil'in aldığı evde 200 bin liralık tektaşla evlenme teklifi ettiği sevgilisi Amine Gülşe ile oturacağı düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evlilik  Hazırlığı  Yapan  Özil  Paraya  Kıydı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER