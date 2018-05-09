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Evlerine gizli kamera sistemi kurup akıl almaz olayları kaydettiler

EVLERİNE GİZLİ KAMERA SİSTEMİ KURUP AKIL ALMAZ OLAYLARI KAYDETTİLER

İngiltere'de oğullarıyla beraber yaşayan çift, evlerinde meydana gelen tuhaf olaylar üzerine odalara gizli kamera yerleştirerek açıklanamayan paranormal olayları kayda aldı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 02:00
Puan Ver : Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler(6/10)2

Robert ve Pauline çifti, oğulları Barry ile Gravesend şehrindeki evlerinde yaşıyorlar. 10 yıldır aynı evde oturan aile, başlarına gelen paranormal olaylardan dolayı zor günler yaşıyor.

KAMERA SİSTEMİ KURDULAR

Evlerinde yaşanan tuhaf olaylardan sonra kamera sistemi kuran aile, hayalet avcılarının evlerini bulmamaları için soyadlarını açıklamıyor.

6 YIL ÖNCE BAŞLADI

İlk olarak 6 yıl önce başlayan olaylar, ailenin komşularının dahi dikkatini çekti. Eve kurulan gizli kamera yıllar içinde pek çok açıklanamayan olayı kaydetti.

TUHAF GÖRÜNTÜLER KAYDETTİLER

Kendi başına hareket eden kupa ve mutfak tezgahından uçan eldivenler de dahil olmak üzere kaydedilen olaylara hiç kimse açıklık getiremiyor. Barry, zaman zaman evde kendisini takip eden siyah bir gölge olduğunu söylüyor. Gölgenin kendinden saklanmaya çalıştığını söyleyen adam, bir sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarında aşağı katta her şeyin dağıtıldığını görüp şoke olduklarını da sözlerine ekliyor.

ODAK NOKTASI EVİN OĞLU

Evdeki gizemli yaratığın çiftin çocuğu Barry'yi takip ettiğine inanan aile, olayların odağında oğullarının olduğunu söylüyor.

Ailenin arkadaşları bile artık evlerine misafir olarak gelmekten korktukları için ziyaretçileri de oldukça azalmış durumda. Hayalet olduğu düşünülen yaratığın Barry'nin odasındaki duvarı geçiş olarak kullandığı düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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