Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki genç kız tecavüze uğradıktan sonra yakıldı. Bir hafta içinde gerçekleşen ikinci benzer saldırının kurbanı olan gencin durumu ağır.

Jharkhand eyaletinde birkaç gün önce 16 yaşındaki bir kişinin tecavüz sonrası öldürülmesinin ardından bu kez de 17 yaşındaki bir kişi benzer bir yöntemle saldırıya uğradı. Ülkenin doğusundaki Jharkhand'da birkaç gün önce de 16 yaşındaki başka bir kişi aynı yöntemle öldürülmüştü.

VÜCUDUNUN YÜZDE 95'İ YANDI

Son saldırıyla ilgili olarak ise bir kişi tutuklandı. Yüzde 95 yanık oranı bulunan 17 yaşındaki kız hastanede tedavi görüyor.

EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Polis şefi Shailendra Barnwal BBC'den Ravi Prakash'a yaptığı açıklamada, "Zanlı bize kurbanla evlenmek istediğini ancak kızın hazır olmadığını söyledi" dedi.

Tutuklunun, Pakur semtinde bir akrabalarının evinde Cuma günü kurbanına saldırdığı açıklandı. Polise göre onun yalnız kalmasını bekleyen zanlı, eve girdi, tecavüz sonrası evi ateşe verdi.

Çığlıkları duyan komşular kurbanı hastaneye götürdüler.

OLAYLAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ

Hindistan polisi iki vakanın birbiriyle ilgili olmadığını düşünüyor. Hindistan'da vahşi tecavüz suçları büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.

8 yaşındaki Keşmirli Müslüman bir kızın Ocak ayında toplu halde tecavüze uğraması ve daha sonra öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı. Hindistan Anayasa Mahkemesi vakayla ilgili tutuklanan, hepsi Hindu, 8 kişinin toplumlar arasındaki gerilimler nedeniyle başka bir eyalette yargılanmasına karar verdi.

2016'DA 490 BİN TECAVÜZ YAŞANDI

Bu tür saldırıların sıklığı ve yayılan protestolar nedeniyle Hindistan hükümeti çocuk tecavüzcülerine ölüm cezası getirdi. Sadece 2016 yılında Hindistan'da 40 bin tecavüz vakası yaşandı.

Pek çok tecavüz vakasının ise toplumsal damgalamalar nedeniyle bildirilmediği sanılıyor.

Kaynak: haberinburada