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Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'la Görüşen Erol Bulut'u Sildi
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Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'la Görüşen Erol Bulut'u Sildi

EVKUR YENİ MALATYASPOR, ANTALYASPOR'LA GÖRÜŞEN EROL BULUT'U SİLDİ

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, Antalyaspor'la görüşen Erol Bulut'u göndermenin hesaplarını yapıyor.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'la Görüşen Erol Bulut'u Sildi(7/10)3

Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor ile görüştüğü iddia edilen Erol Bulut ile kulüp başkanı Adil Gevrek arasında iplerin kopma aşamasına geldiği bildiriliyor.

2 yıllık sözleşme ve maaşında iyileştirme talebine olumsuz yanıt almasının ardından kulüple bağlarını koparan Erol Bulut'un sözleşmesi devam ederken Antalyaspor ile görüşmesine oldukça sinirlendiği öğrenilen Adil Gevrek'in yeni teknik adam için kolları sıvadığı öğrenildi.

"EROL HOCA ÇOK İSTİYORSA GİDEBİLİR"

Gevrek'in yönetim kurulundaki arkadaşlarına, "Erol Bulut sözleşmesi devam ederken başka bir kulüple görüşerek etik davranmamıştır. Ayrıca Antalyaspor kulübü de yakışık almaz bir davranış sergilemiştir. Erol Hoca çok istiyorsa gidebilir, ama bunu bizimle paylaşması daha doğru olur" dediği iddia ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Gevrek'in Erol Bulut defterini kapattığı ileri sürülürken, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecekleri ifade edildi.

TUDOR İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni teknik adam konusunda harekete geçtiği ileri sürülüyor. Malatya ekibinin, geçen sezon Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor ile ilgilenmeye başladığı iddia ediliyor.

Udinese'yi çalıştıran Tudor'un İtalyan kulübüyle ayrılma aşamasına geldiği ve yeniden Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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