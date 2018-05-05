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EVİNİN KARŞISINA 'HER AN HER ŞEY OLABİLİR' YAZAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA


Evinin karşısına 'Her an her şey olabilir' yazan 2 kişi gözaltında
Tarih : 05 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Evinin Karşısına 'her An Her Şey Olabilir' Yazan 2 Kişi Gözaltında(8/10)4

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.

"HER AN HERŞEY OLABİLİR"

Meral Akşener'in, Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen Burak G. (23) ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'Nitelikli Tehdit' suçundan işlem başattı. E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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