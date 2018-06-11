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Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı
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Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı

EVİNİ KUNDAKLAYAN ADAM 1 YAŞINDAKİ OĞLUNU ALEVLER İÇERİSİNDE BIRAKTI

Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan adam, 1 yaşındaki oğlunun alevler içerisinde kalmasına sebep oldu. Minik çocukta birinci derece yanık oluştu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı(10/10)6

Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan 21 yaşındaki Çağlar A., 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı. Babaannesi ve komşuların kurtardığı bebekte 1'inci derece yanık oluştu.

PARA ALAMAYINCA ÖFKELENDİ

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70256 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan aranması bulunan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesinden para istedi. Para alamayınca annesine öfkelenen Çağlar A., evin yatak odasını ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi sararken, Çağlar A. kaçtı.

Bu sırada yangını fark eden komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlere maruz kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Çağlar A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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