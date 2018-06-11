EVİNİ KUNDAKLAYAN ADAM 1 YAŞINDAKİ OĞLUNU ALEVLER İÇERİSİNDE BIRAKTI
Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan adam, 1 yaşındaki oğlunun alevler içerisinde kalmasına sebep oldu. Minik çocukta birinci derece yanık oluştu.
Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan 21 yaşındaki Çağlar A., 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı. Babaannesi ve komşuların kurtardığı bebekte 1'inci derece yanık oluştu.
PARA ALAMAYINCA ÖFKELENDİ
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70256 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan aranması bulunan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesinden para istedi. Para alamayınca annesine öfkelenen Çağlar A., evin yatak odasını ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi sararken, Çağlar A. kaçtı.
Bu sırada yangını fark eden komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlere maruz kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Çağlar A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Küçük Kız, Ağlayarak Söylediği Çok Uzaklarda Şarkısıyla Yürekleri Dağladı! Bakan Harekete Geçti
- G7 Krizi Tırmanıyor! Abd'den Kanada'ya Sert Çıkış: Bizi Sırtımızdan Bıçakladı
- Mardin'de Arazi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 10 Yaralı!
- Kuzey Kore Lideri Kim'in Ardından Trump Da Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Son Dakika! Erdoğan'dan İnce'ye Sert Sözler: Hırsız Erdoğan Diye Bağırtıyor, Delilin Mi Var Terbiyesiz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
- Bunama Belirtileri Gösteren 60 Bin Kişinin Ehliyetine El Konuldu
- Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
- Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
Bu Haberle İlgili Yorumlar