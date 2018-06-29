EVİNİ KİRAYA VERDİ, DÖNDÜĞÜNDE GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA AĞZI AÇIK KALDI
Fransa'nın başkenti Paris'teki evini 3 haftalığına kiraya veren genç kadın, geri dönüp evinin halini görünce hayatının şokunu yaşadı.
Modellik ve dansçılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki Laurie Synakowski ek gelir elde etmek için evini kiraya çıkardı ancak bu kararından ötürü şimdi hiç olmadığı kadar pişman.
YATAKTA İDRAR VE DIŞKI BULDU
Zira 3 hafta için Kanadalı bir adama stüdyo dairesini kiralayan Laurie, 45 bin TL'lik zararla karşı karşıya kaldı. Fotoğraflarda yatak çarşafının tamamen idrar ve dışkıyla kaplı olduğu, banyonun kırılıp döküldüğü, yerlerde boş alkol şişelerinin ve çöplerin bulunduğu görülüyor.
ZARARININ KARŞILANMASINI İSTİYOR
Evin öncesi ve sonrası fotoğraflarını Facebook'tan yayınlayan Laurie Airbnb'den zararının karşılanmasını talep ediyor. Kanadalı adamın sitedeki sayfasında daha önce kaldığı yerlerden olumlu yorumlar aldığını gören genç kadın kiracısından hiç şüphelenmemiş.
KOMŞULAR "İYİ BİRİNE BENZİYORDU" DEDİ
Facebook'ta yaptığı paylaşımın altına, 'Sevimli stüdyo dairem dışkı, sidik, ve çok miktarda alkol şişesiyle dolu rezalet bir yer haline gelmiş' yazan Laurie yerden tavana kadar evin her yerinde idrar olduğunu ve yatağının bir tuvalet gibi kullanıldığını söylüyor. Laurie'nin komşuları da adamın 'iyi birine benzediğini' söylüyorlar. Ancak sonrasında Laurie ismi açıklanmayan Kanadalı kiracının alkol problemi yaşadığını ve depresyonda olduğunu öğrenmiş.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kadıköy'de Akılalmaz Kaza! Gencin Pantolon Paçası Çarpan Araçta Asılı Kaldı
- İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
- Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
- Chp'li Şener: Süleyman Soylu Göze Girmek İçin Demeçler Veriyor
- Yavru Yunusu, Çıplak Elle Yakalayıp Hayata Döndüren 'kırkpınar Ağası' Takdir Topladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar