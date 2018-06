HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş telefon üzerinden evine bağlanarak ilk mitingini yaptı. Demirtaş 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde kendisi ve HDP'ye oy istedi. Demirtaş'ın konuşmasından başlıklar şöyle;



"SESİM ULAŞTIĞI HER YERE SELAM YOLLUYORUM"



Sesim ulaştığı her yere selamlarımı yolluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarım hakkında adil bir yargılama yapılmadı. Bütün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda gazetelerde hükumet yetkilileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı bile kullanmam mümkün değilken her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlar döndürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum. Benim durumum sadece bir örnektir. Bugün artık ülkenin tamamı, yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiştir.Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor.Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz. Türkiye bir bütün olarak yarı açık bir cezaevine döndürüldü maalesef. Bununla tam bir korku toplumu, korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar.Oysa devletin işi yurttaşlarını kurtarmak değil, hizmetkar olmaktır.Fakat son yıllarda yaşanan anti demokratik uygulamalar Türkiye toplumunun dünyanın en mutsuz, en karamsar halkına dönüştürmüştür. Ülkemiz kendi içinde kamplara kutuplara ayrıştırılıp, paramparça edilirken dışarda da yalnızlaşıp itibarsızlaşan bir duruma getirildi. Elbette hiçbirimiz böyle kötü bir yönetimi hak etmiyoruz.



"YOLSUZLUĞU ASLA HAK ETMİYORUZ"



Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak . Ne mutsuzluğu, nede yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil, buna mecbur yada mahkum değiliz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin demokratik Türkiye'sini, yeni yaşamını, mutlu ve özgür bir hayatı inşa edebiliriz. Değerli kardeşlerim bugün umutsuz olmanın yılgınlığın zamanı değildir. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak birlik içinde birlikte çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötelemeden, örselemeden yürek yüreğe verip bir kardeşlik ülkesi olacağız. İnsanlarımızı partilerine göre,kimliğine, mezhebine, cinsiyetine göre ayırmayacağız. Devlette tam demokrasi ve hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa herkese eşit ve adil davranan bir yönetim oluşturmak bizim boynumuzun borcudur. Kimse kendini üvey evlat gibi hissetmesin, kimse ayrımcılığa uğramasın diye 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceğiz. Zengin topraklarımızdan, denizlerimizden, tarihi ve kültürel mirasımızdan tam kapasite yararlanacağız. Betona ve gereksiz inşaatlara değil toprağa, emeğe, alın terine, üretime, bilime yatırım yapacağız ve bu yoksulluğu mutlaka yeneceğiz.



"COŞKULU ŞEKİLDE SEÇİMLERE HAZIRLANIYORUZ"



Demirtaş evine telefonla bağlanıp miting yaptı



Türkiye gibi zengin bir ülkede sefalet içinde yaşamaya mecbur bırakılan milyonların utancı ülkeye yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan mutlaka kurtaracağız. Hepimiz şimdi daha umutlu daha heyecanlı daha coşkulu bir tempo ile seçimlere hazırlanıyoruz. ben burada 4 duvar arasındayım ama biliyorum ki binlerce Demirtaş şuan tarlalardadır, çapadadıri fındıktadır.Demirtaş şuanda maden ocağında, atölyededir. Derste, anfide, meydanlarda, alanlardadır. İnşaatta, şantiyede, grevde direniştedir Demirtaş. İşten atılmıştır, işsizsiz, yoksuldur Demirtaş. Gençtir, kadındır, çocuktur. Türktür, Kürttür, Çerkezdir, Pomaktır, Boşnaktır, Alevidir, Sünnidir ama ille de umutludur, coşkuludur. Halaydadır, govenddedir, horondadır Demirtaş. Edirne'de hücrede tutulan değil, sissiniz Demirtaş. Kendinizi onurlandırın. Kendinize verin oyunuzu. 1oy HDP'ye 1 oy Demirtaş'a deyin. Unutmayın bir oy çok şeyi değiştirir. Ancak senle değişir güzel kardeşim. Şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Haydi birlikte yapalım, birlikte kazanalım. Hepinizi en sıcak duygularımla, özlemle, hasretle kucaklıyorum. Mutlaka kazanacağız, özgür günlerde mutlaka görüşeceğiz.



























