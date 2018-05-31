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Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu

EVERTON'DA CENK TOSUN'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Sam Allardyce ile yolların ayrılmasından sonra göreve Marco Silva'yı getirdi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu(5/10)1

Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör belli oldu. Everton'da göreve Portekizli teknik adam Marco Silva getirildi.

SON OLARAK WATFORD'U ÇALIŞTIRDI

40 yaşındaki teknik adam Marco Silva, daha önce Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos, Hull City ve son olarakta Watford takımlarını çalıştırdı.

Silva, Everton'ın yeni futbol direktörü Marcel Brands ile görüşerek yeni sezon planlamasını yaparak, transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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