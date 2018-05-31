EVERTON'DA CENK TOSUN'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Sam Allardyce ile yolların ayrılmasından sonra göreve Marco Silva'yı getirdi.
Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör belli oldu. Everton'da göreve Portekizli teknik adam Marco Silva getirildi.
SON OLARAK WATFORD'U ÇALIŞTIRDI
40 yaşındaki teknik adam Marco Silva, daha önce Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos, Hull City ve son olarakta Watford takımlarını çalıştırdı.
Silva, Everton'ın yeni futbol direktörü Marcel Brands ile görüşerek yeni sezon planlamasını yaparak, transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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