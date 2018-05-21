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Everest'e Tırmanan 2 Dağcı Hayatını Kaybetti

EVEREST'E TIRMANAN 2 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Nepal'de dünyanın zirvesi olarak kabul edilen Everest'e tırmanmaya çalışan 2 dağcı hayatını kaybetti. İki ayrı bölgede bulunan dağcıların farklı sebeplerle öldükleri anlaşıldı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Everest'e Tırmanan 2 Dağcı Hayatını Kaybetti(9/10)5

Everest ana kampında görevli Gyanendra Shrestha, Şerpa dağ rehberlerinin raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışan Makedonyalı dağcı Gjeorgi Petkov'un dün, Japon dağcı Nobukazu Kuriki'nin ise bugün yaşamını yitirdiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE DENEYİP PARMAKLARINI KAYBETMİŞTİ

Shrestha, 35 yaşındaki Kuriki'nin cesedinin 2. Kamp bölgesinde bulunduğunu, 63 yaşındaki Petkov'un ise daha yüksek bir mevkide öldüğünü ifade etti.

Daha önce de Everest'e tırmanma girişimleri olan Kuriki'nin, başarılı olamadığı ve 2012 yılındaki girişiminde, don nedeniyle parmaklarının çoğunu kaybettiği biliniyor.

SOĞUKTAN ŞİKAYETÇİYDİ

Kuriki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, öksürük ve soğuktan muzdarip olduğunu belirttiği aktarıldı. Japon dağcının ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

DİĞER DAĞCI KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Petkov'un ise kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği sanılıyor.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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