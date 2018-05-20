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Eve giremeyince yalan ihbarda bulunup itfaiyeyi ayağa kaldırdı!

EVE GİREMEYİNCE YALAN İHBARDA BULUNUP İTFAİYEYİ AYAĞA KALDIRDI!

Kağıthane'de ocakta yemeği varken dışarı çıkan ve anahtarı kapıda unutan kadın '"Çocuğum içeride kaldı" diyerek itfaiyeyi aradı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Eve Giremeyince Yalan İhbarda Bulunup İtfaiyeyi Ayağa Kaldırdı!(10/10)6

Kağıthane'de ocakta yemeği varken dışarı çıkan ve anahtarı kapıda unutan kadın '"Çocuğum içeride kaldı" diyerek itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri eve gelerek kapıyı açtığında, evde çocuk olmadığını gördü. İtfaiye ekipleri bir daha böyle bir ihbarda bulunmaması için kadına uyarıda bulup ayrıldı.

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇAMAYINCA, İTFAİYEYİ ÇAĞIRDI

İddialara göre, Şirintepe Mahallesi Ahenk Sokak'taki 2 katlı bir apartmanda ikamet eden bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ocakta yemeği bırakıp evinden dışarı çıktı. Bir süre sonra evin anahtarını kapının arkasında unuttuğunu fark etti. Kadın hemen çilingir çağırdı. Eve gelen çilingir kapıyı açamadı. Bunun üzerine, itfaiyeyi arayarak evde çocuğunun kaldığını ve kapıyı açamadığı yönünde ihbarda bulundu.

"OCAKTA YEMEĞİ VARMIŞ"

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde itfaiye merdiven aracı yardımı ile evin camını açarak içeriye girdi. Evde çocuk olmadığını gören itfaiye ve polis ekipleri, kadına çocuğu bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine kadın, görevlilere anahtarını kapının arkasında unuttuğunu ocakta yemeği olduğunu çilingir çağırdığını ancak kapının açılmadığını son çare olarak da itfaiyeyi aradığını belirtti. İtfaiye ekipleri bir süre kadını bilgilendirip bir daha böyle ihbarda bulunmaması yönünde uyardıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Mahalle sakinlerinden Gültekin Durak" Komşumuzun kapısı içeriden kilitli kalmış, ocakta yemeği varmış. İtfaiye ekiplerini çağırmış,kapının açılmasını istemiş" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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