Bursa'da Sel Tahribatı, Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Muharrem İnce Ve Eşi İftar Alışverişi Yaptı
Karamollaoğlu'ndan Skandal Madımak Katliamı Sözleri
Mhp Seçim Beyannamesini Açıklıyor! Bahçeli Kürsüde
Hüda-Par'dan Hdp'ye Barış Çağrısı: Aile Meselesidir, Barış Şerbeti İçmeye Hazırız
Ankara'yı Karıştıran Kavgada Söz Mhp'de: Saadet Partililer Ateş Etti
Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
Real Madrid, 150 Milyon Euroluk Teklifin Yüzüne Bakmadı
Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e 2 Yıllık Teklif
Yaşlı Adam Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
Chp'den Kürt Açılımı: Nevruz Resmi Tatil Olacak
Sahte 800 Bin Dolar Ele Geçirildi
İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet En Yana
Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
Chp'nin Seçim Şarkısı Millet İçin Geliyoruz Görücüye Çıktı
Kavga Sonrası Saadet'ten İlk Açıklama: Mhp'liler Ağzımıza Silah Dayadı
Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler

Eve çağırdığı tamirciye tecavüz etti, tehdit edip gönderdi

EVE ÇAĞIRDIĞI TAMİRCİYE TECAVÜZ ETTİ, TEHDİT EDİP GÖNDERDİ

ABD'de evine çağırdığı tamirciye tecavüz eden kadın, polise giderse hikayeyi tersinden anlatacağını söyleyerek genç adamı tehdit etti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi(6/10)2

20 Nisan günü ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'ndeki Fayetteville bölgesi, duymaya alışmadığımız bir olaya sahne oldu. ABD'de eve gelen tamirciye tecavüz ettikten sonra bir de tehditte bulunan kadın, ülke kamuoyunda gündem oldu.

"POLİSE GİDERSEN HİKAYEYİ TERSİNE ÇEVİRİRİM"

47 yaşındaki Mildred Newsome, evine gelen tamirciye tecavüz etti. Mağdurun elini göğsüne koyan kadın, bütün itirazlarına rağmen adam ile zorla oral cinsel ilişki yaşadı.

Fayetteville Polisi'nden Shawn Strepay, Newsome'nin 30'lu yaşlardaki adamı tehdit ettiğini de belirtti. Kadının "Eğer polise ötersen, hikayeyi tersinden anlatırım" dediğini basına anlattı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Evden güç bela çıkan adam, daha sonra polise gitti. Cumartesi günü yakalanan Newsome, kefaletle serbest bırakıldı. İkinci dereceden cinsel suç ve cinsel saldırıyla suçlanan kadın, mahkemeye çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eve  Çağırdığı  Tamirciye  Tecavüz  Etti  Tehdit  Edip  Gönderdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER