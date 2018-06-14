Ev Sahibi Rusya, Dünya Kupası Açılış Maçında Rakibine Acımadı!
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Ev sahibi Rusya, Dünya Kupası açılış maçında rakibine acımadı!

EV SAHİBİ RUSYA, DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇINDA RAKİBİNE ACIMADI!

2018 Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Ev Sahibi Rusya, Dünya Kupası Açılış Maçında Rakibine Acımadı!(7/10)3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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