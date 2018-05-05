EV ALACAKLAR BAYRAM EDECEK! KONUTTA KDV DÜŞTÜ, TAPU HARCI ORANI İNDİ
Konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı, 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.
Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.
KDV ORANI YÜZDE 8'E DÜŞTÜ
Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8'e indirildi.
TAPU HARCI İNDİRİLDİ
Tapu harcı oranını da aynı dönemde %4'ten %3'e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu.
KONUT VE İŞ YERİ ALIMLARINDA GEÇERLİ
Bu oran sadece konut ve iş yeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak.
300 BİN TL'LİK EVİN TAPU MASRAFI 12 BİNDEN 9 BİNE DÜŞECEK
Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı, 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.
Kaynak: haberinburada
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