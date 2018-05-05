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ev alacaklar bayram edecek! konutta kdv düştü, tapu harcı oranı indi

EV ALACAKLAR BAYRAM EDECEK! KONUTTA KDV DÜŞTÜ, TAPU HARCI ORANI İNDİ

Konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı, 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Ev Alacaklar Bayram Edecek! Konutta Kdv Düştü, Tapu Harcı Oranı İndi(8/10)6


Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.



KDV ORANI YÜZDE 8'E DÜŞTÜ



Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8'e indirildi.



TAPU HARCI İNDİRİLDİ



Tapu harcı oranını da aynı dönemde %4'ten %3'e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu.



KONUT VE İŞ YERİ ALIMLARINDA GEÇERLİ



Bu oran sadece konut ve iş yeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak.



300 BİN TL'LİK EVİN TAPU MASRAFI 12 BİNDEN 9 BİNE DÜŞECEK



Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı, 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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