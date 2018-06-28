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Et Yiyerek Beslenen Örümcek Paniği! Korkudan Dışarı Çıkamıyorlar

ET YİYEREK BESLENEN ÖRÜMCEK PANİĞİ! KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Kayseri'de, halk arasında "Sarıkız" adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek görüldü. Örümceği gören vatandaşlar, "Et yiyormuş, tedirginiz. Millet korkudan dışarı çıkamıyor, çevrede çocuk yok" ifadelerini kullandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Et Yiyerek Beslenen Örümcek Paniği! Korkudan Dışarı Çıkamıyorlar(8/10)4

Halk arasında "Sarıkız" adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek, Kayseri'de görüldü. Dünyada "Camel Spider" diye bilinen örümceği gören vatandaşlar, "İnternetten araştırdık, et yiyormuş, tedirginiz. Millet korkudan dışarı çıkamıyor, çevrede çocuk yok" ifadelerini kullandı.

ET YİYEREK BESLENEN ÖRÜMCEK TEDİRGİNLİK YARATTI

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde "Sarıkız" adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen, "Camel Spider" isimli örümcek görüldü. Apartmanda önce bahçede ardından zemin kattaki dairenin balkonunda görülen tehlikeli örümcek, apartman sakinleri başta olmak üzere çevredekileri tedirgin etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, önlem alınmasını istedi. Apartman sakinlerinden Ali Galip Baydan, art arda iki örümceği görüp öldürdüklerini söyledi.

YETKİLİLERE GÖSTERMEK İÇİN ŞEFFAF KABA KOYUP SAKLADILAR

Bahçede otururken bir anda örümcekle karşılaştıklarını ve panikle örümceği başına vurup öldürdüklerini söyleyen Baydan, örümceği yetkililere göstermek için şeffaf bir kaba koyup, sakladıklarını söyledi.

"ŞU AN TEDİRGİNİZ, ÇOLUK ÇOCUK DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Baydan, "İnternetten araştırdık sarıkız diye et yiyip, ısırdığı yeri çürüten olduğunu anladık. Şu an tedirginiz, çoluk çocuk dışarı çıkamıyor böcek, yılan var. Tedirginiz" dedi. Diğer apartman sakini Murat Kök ise mağdur durumda olduklarını belirterek, "Millet korkudan dışarı çıkamıyor, çevrede çocuk yok. Belediye yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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