ESTETİK İÇİN TÜRKİYE'YE GELEN ÜNLÜ MODEL YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
32 yaşındaki model Liziane Gutierrez, estetik ameliyatı sırasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Yağ aldırma işlemi için Amerika'dan İstanbul'a gelen genç manken Liziane Gutierrez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
AİLESİ İTİRAZ ETTİ DİYE TÜRKİYE'YE GELDİ
Ailesinin itirazlarına rağmen Amerika'dan İstanbula gelen modelin, yağ aldırma işlemi sırasında anesteziye gösterdiği reaksiyondan komplikasyon oluştuğu ve durmunun ciddi olduğu belirtildi.
Genç modelin ailesi, Amerika'daki doktorların kendisine yağ alma durmunun gerekmediğini söylemeleri üzerine kendilerinden gizli İstanbul'a geldiğini söyledi.
ÜNLÜ RAPÇİYLE DAVALIK OLMUŞTU
32 yaşındaki model Liziane Gutierrez, 2017 yılında Amerika'lı rapçi Chris Brown hakkında kendisine saldırdığı gerekçesi ile davalık olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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