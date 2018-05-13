Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!

Estetik için Türkiye'ye gelen ünlü model yaşam savaşı veriyor

ESTETİK İÇİN TÜRKİYE'YE GELEN ÜNLÜ MODEL YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

32 yaşındaki model Liziane Gutierrez, estetik ameliyatı sırasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Ünlü Model Yaşam Savaşı Veriyor(9/10)5

Yağ aldırma işlemi için Amerika'dan İstanbul'a gelen genç manken Liziane Gutierrez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AİLESİ İTİRAZ ETTİ DİYE TÜRKİYE'YE GELDİ

Ailesinin itirazlarına rağmen Amerika'dan İstanbula gelen modelin, yağ aldırma işlemi sırasında anesteziye gösterdiği reaksiyondan komplikasyon oluştuğu ve durmunun ciddi olduğu belirtildi.

Genç modelin ailesi, Amerika'daki doktorların kendisine yağ alma durmunun gerekmediğini söylemeleri üzerine kendilerinden gizli İstanbul'a geldiğini söyledi.

ÜNLÜ RAPÇİYLE DAVALIK OLMUŞTU

32 yaşındaki model Liziane Gutierrez, 2017 yılında Amerika'lı rapçi Chris Brown hakkında kendisine saldırdığı gerekçesi ile davalık olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Estetik  İçin  Türkiye  Ye  Gelen  Ünlü  Model  Yaşam  Savaşı  Veriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER