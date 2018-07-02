ESNAF, BANKTA OTURUP UYGUNSUZ HAREKETLER YAPAN SAPIĞI DAKİKALARCA DÖVDÜ
İstanbul Fatih'te esnaf, camiye namaza geldiği sırada bankta oturup uygunsuz hareketlerde bulunan sapığı görüp dakikalarca dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Fatih'te esnaf, camiye namaza geldiği sırada bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunan sapığı görüp dakikalarca dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ESNAF, BANKA OTURUP UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNAN ADAMI DAKİKALARCA DÖVDÜ
Olay geçen Fatih Eminönü'nde yaşandı. Esnaf İsmail Daşdemir yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunan kişiyi gördü. İsmail Daşdemir yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü.
"AŞIRI DERECEDE DÖVDÜM"
Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi. Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayı anlatan Daşdemir, "Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bankta oturan kişinin çevreden geçenlere aldırmadan uygunsuz hareketler yaptığı görülüyor. Daşdemir'in bu kişiyi dakikalarca dövmesine de görüntülerde yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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