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Eskişehir'de sandıkların tamamı açıldı! İşte sonuçlar

ESKİŞEHİR'DE SANDIKLARIN TAMAMI AÇILDI! İŞTE SONUÇLAR

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eskişehir'de kim kazandı? 24 Haziran 2018 Eskişehir'de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 25 Haziran 2018, 03:20
Puan Ver : Eskişehir'de Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar(7/10)3

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ESKİŞEHİR'DE KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Eskişehir'de aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%46,48

Muharrem İnce:%41,07

Meral Akşener:%9,67

Selahattin Demirtaş:%1,76

Temel Karamollaoğlu:%0,78

Doğu Perinçek:%0,23

SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Eskişehir'de cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan % 45,42

Ekmeleddin İhsanoğlu % 51,95

Selahattin Demirtaş % 2,64

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