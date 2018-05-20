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Eskişehir'de Kimse, Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlamadı
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Eskişehir'de Kimse, Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlamadı

ESKİŞEHİR'DE KİMSE, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAMADI

Galatasaray, dün akşam Göztepe'yi yenerek 21. şampiyonluğuna ulaşırken sadece Eskişehir'de şampiyonluk kutlaması yapılmadı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Eskişehir'de Kimse, Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlamadı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi Gomis'in penaltı golü ile 1-0 mağlup eden ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın coşkusu, yurdun dört bir tarafında doyasıya yaşandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, il ve ilçelerde kurulan dev ekranlarda mücadeleyi takip ederken, karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat atarak 2017-2018 sezonunu birinci bitirmenin mutluluğunu kutladı.

ESKİŞEHİR'DE KİMSE ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMADI

Eskişehir'de ise Galatasaraylılar herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Şehrin en işlek yerleri beklenenin aksine boş kalırken, Eskişehirspor taraftarları da sokağa inerek takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Şampiyonluk konvoyu da yapılmayan kentte, siyah-kırmızılı taraftarlar Eskişehirspor marşları eşliğinde cadde ve sokaklarda turlar attı.

POLİS ÖNLEM ALDI, TARAFTARLAR DAĞILDI

Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirler alırken, taraftar kısa bir süre sonra olaysız dağıldı.

Hatırlanacağı üzere, kentte daha önceki sezonlarda da herhangi bir kutlama yapılmamıştı.

ESKİŞEHİRSPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEMİŞTİ

Bilindiği üzere Eskişehirspor, zor günler geçirdiği sezonda son haftalardaki aldıkları başarılı sonuçların ardından ligde kalmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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