ESKİ ZAMAN GAZETESİ YAZARLARINA TAHLİYE!
Son Dakika! FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Zaman gazetesi yazarları, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliye edildi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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