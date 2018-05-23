İstanbul'da eski sevgilisini yatakta başka bir kadınla basan Pakistanlı cep telefonuyla video çekip şantaj yaptı. Polisle işbirliği yapan adam, kadını para almak için geldiği sırada yakaladı.

İstanbul'da iş adamı, bir yıl önce bir süre birlikte olduğu eski sevgilisinden, "Başka bir kadınla çekilmiş yatak görüntülerimle bana şantaj yaptı" diyerek şikayetçi oldu. Şantaj yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu kadın, parayı almaya geldiği kafeteryada gözaltına alındı.

"ESKİ SEVGİLİM BEN YATAKTA BAŞKA KADINLAYKEN EVE GİRDİ"

İstanbul'da 48 yaşındaki iş adamı K.B.,polise verdiği ifadede, "Pakistanlı kız arkadaşımla bir süre birlikte olduktan sonra ayrılmıştık. Evimin anahtarı kendisinde vardı. Bir gün ben, başka bir kadın arkadaşımla beraberken bu anahtarı kullanarak içeri girip, benim görüntülerimi çekti.

"GÖRÜNTÜLERİMİZİ ÇEKİP SONRA BANA ŞANTAJ YAPTI"

Daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra bu görüntüleri kullanarak benden para istemeye başladı" dedi.

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN ADAM KADINI KAFEDE YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada K.B.'den, şüpheli Odına M.'yi arayarak parayı teslim etmek için randevu vermesi istendi. Mecidiköy'de bir kafeteryaya gelen Odina M., seri numaraları alınarak bir zarfın içine konan paraları aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

KADIN ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, K.B., ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada