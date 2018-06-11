ESKİ ODASINA GİREN NEYMAR, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Brezilya'da bir şov programına katılan Neymar, programda yapılan eski odasına girdiğinde gözyaşlarını tutamadı.
Brezilya'da bir şov programına katılan Neymar, programda kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Caldeirao kanalı Neymar'ı programa davet etti. Kanal Neymar'ın çocukluğunu geçirdiği Sao Paolo'da yaşadağı evin bir benzerini yaptı. Annesi, kız kardeşi ve kız arkadaşının yardımı ile ailenin eski fotoğraflarının bulunduğu odaya giren Neymar göz yaşlarına boğuldu. Daha sonra annesi, kız kardeşi ve kız arkadaşı kendisine eşlik etti.
Neymar İnstagram hesabından, en büyük onurlardan bir tanesi bana verildi diyerek kanala ve çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar
- Pkk'nın Sözde Bölge Sorumlusu Zinar Bagog Kod Adlı Zinar Avcı Öldürüldü
- Erdoğan, Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Ömer Halisdemir'in Mezarını Ziyaret Etti
- Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kandil Açıklaması: Dümdüz Edeceğiz
- Bakan Özhaseki'den Uyarı: Yapı Kayıt Belgesi Alırken Dolandırılmayın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
- İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız
- Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var
- Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar