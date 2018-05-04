Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı

Eski kocasına kızgın yağ döküp satırla yaralamıştı, cezası belli oldu

ESKİ KOCASINA KIZGIN YAĞ DÖKÜP SATIRLA YARALAMIŞTI, CEZASI BELLİ OLDU

Adana'da, boşandığı kocasına tartışma sırasında sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayan kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Eski Kocasına Kızgın Yağ Döküp Satırla Yaralamıştı, Cezası Belli Oldu(6/10)2

Adana'da, boşandığı kocasını tartışma sırasında sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 29 Kasım 2017'de sabah kahvaltısı sırasında tartıştığı eski eşi Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Sayar hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

YARALANAN KOCA DURUŞMAYA GELMEDİ

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Emine Sayar (40) ile tarafların avukatları katıldı. Sayar'ı olay sırasında hafif yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eş Ayhan Akdemir (42) ise başka suçtan tutuklu bulunduğu için duruşmaya gelmedi. Mahkeme savcısı, dava dosyasında araştırılacak husus olmaması nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını verdi.

"BOŞANDIĞI EŞİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Savcı, sanık Sayar'ın "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle cezalandırılması, Akdemir'in ise "basit yaralama" suçundan beraatine karar verilmesini istedi.

"KAVGA SIRASINDA SATIRLA VURMUŞ OLABİLİRİM"

Sayar, savunmasında, olay günü nafaka yüzünden tartıştıklarını söyledi. Sayar, "Mutfaktan bıçak alıp geldi. Bıçak sallayıp beni itti, saçımı çekti. Kendimi korumak için bir şeylerle vurdum. Kavga sırasında ocaktaki sıcak su ve kızgın yağ ikimizin de üzerine döküldü. Ben de yaralandım, kavga sırasında satırla vurmuş olabilirim. Kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

CEZA 20 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, Emine Sayar'ı "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla indirdi.

YARALANAN KOCA BERAAT ETTİ

Ayhan Akdemir'in ise Sayar'ı yaraladığının sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

YARALANAN KOCA OLAYI ŞÖYLE ANLATMIŞTI

Geçen celse duruşmaya katılan Akdemir savunmasında, üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine göstermişti. Boşanmalarına rağmen 10 yıldır eşiyle aynı evde yaşadıklarını, nafaka tartışması iddiasının ise gerçek olmadığı ileri süren Akdemir, aralarındaki tartışmanın Emine Sayar'ın bir gardiyanla mesajlaşmasından kaynaklandığını savunmuştu. Akdemir, "Tartışmayı uzatmayıp kanepede yatarken üzerime sıcak yağ ve su döktü. Her yerim yandı. Sonra satırla başıma vurdu. Tuvalete kaçıp kapıyı kilitledim. Tuvaletin penceresinden 'Komşular yetişin karım beni öldürüyor.' diye bağırarak yardım istedim. Polisi ve ambulansı aradım." şeklinde ifade vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Kocasına  Kızgın  Yağ  Döküp  Satırla  Yaralamıştı  Cezası  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER