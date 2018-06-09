ESKİ HALİNİ SIKICI BULAN GENÇ KADIN, VÜCUDUNU SANAT ESERİNE ÇEVİRMEK İÇİN 10 BİN DOLAR HARCADI
23 yaşındaki İngiliz genç, vücuduna yaptırdığı dövmeler ve geçirdiği pek çok işlem ile vücudunu bir sanat eserine çevirmeye çalıştı.
16 yaşındayken dövmelere karşı bağımlılık geliştiren Amber Luke isimli kadın, göz bebekleri dahil vücudunu dövmelerle kapladı ve yaptığı başka değişikliklerle vücudunu bir sanat eserine çevirmeyi başardı.
PİŞMAN DEĞİL
23 yaşındaki genç kadın 10 bin dolar harcayarak başka bir insana dönüşmesinden asla pişmanlık duymadığını söyledi.
"ESKİ HALİM SIKICIYDI"
Eski halini sade ve sıkıcı olarak bulan kadın, dilini bile bu amaçla ortadan iki ayırttı. Takma ismi Mavi Gözlü Beyaz Ejder olan kadın, Instagram'da binlerce takipçiye sahip. 50'den fazla dövmesi olan Amber, bağımlılığın ise gün geçtikçe arttığını söylüyor.
KÖR OLMA TEHLİKESİ ATLATTI
Gözlerine dövme yaptırırken kör olma tehlikesi atlatan, dilini kestirdiğinde bir hafta yemek yiyemeyen Amber, geçirdiği dönüşem ainnesi ve arkadaşlarının sonuna kadar destek verdiğini anlattı.
Amber, sırada dişlerini kestirip sivrilterek vampir dişlerine çevirtmek olduğunu söylerken kendisine dünyanın en modifiye insanı ünvnını alan ve kendisinden 40 adet daha fazla işlem geçiren Avustralyalı Ethan Bramle'ı örnek aldığını anlatıyor.
Kaynak: haberinburada
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