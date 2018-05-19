ESKİ HAKEM DOĞAN BABACAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
FIFA Dünya Kupası Finallerinde maç yöneten ilk Türk hakem Doğan Babacan, son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Hakem Doğan Babacan son yolculuğuna uğurlandı.
Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus ile Özgür Yankaya'nın yanı sıra spor camiasından çok sayıda isim katıldı.
CENAZE TÖRENİNE TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN DE KATILDI
Ayrıca TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da törene çelenk gönderdi.
Doğan Babacan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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