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ESKİ HAKEM AHMET ÇAKAR: ALİ KOÇ SEÇİMİ KAZANACAK


Eski Hakem Ahmet Çakar: Ali Koç Seçimi Kazanacak
Tarih : 03 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Eski Hakem Ahmet Çakar: Ali Koç Seçimi Kazanacak(6/10)2

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'deki seçimle ilgili ilginç bir tweet attı.

Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki başkanlık yarışıyla ilgili paylaşımda bulunan Çakar, "Seçim sonuçlarını açıklıyorum. Aziz Yıldırım 8.976, Ali Koç 12.305..." şeklinde bir tweet attı.

Çakar'ın küsüratlı seçim tahmini çok sayıda yorum aldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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