Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'deki seçimle ilgili ilginç bir tweet attı.

Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki başkanlık yarışıyla ilgili paylaşımda bulunan Çakar, "Seçim sonuçlarını açıklıyorum. Aziz Yıldırım 8.976, Ali Koç 12.305..." şeklinde bir tweet attı.

Çakar'ın küsüratlı seçim tahmini çok sayıda yorum aldı.

Kaynak: haberinburada