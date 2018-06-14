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Eski Galatasaraylı Telles Kıymete Bindi
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Eski Galatasaraylı Telles kıymete bindi

ESKİ GALATASARAYLI TELLES KIYMETE BİNDİ

Fransız devi Paris Saint-Germain, daha önce Galatasaray forması da giyen Portolu Alex Telles'in transferi için harekete geçti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Telles Kıymete Bindi(10/10)6

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı sol bek Alex Telles, dev kulüplerin transfer listesine girmeye devam ediyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre geride bıraktığımız sezon çıktığı 45 maçta 24 gol üzerinde direkt etki eden Brezilyalı futbolcu, Paris Saint-Germain'in hedefinde.

Layvin Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren PSG yönetiminin, 25 yaşındaki Telles için ısrarcı olduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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