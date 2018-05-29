ESKİ GALATASARAYLI LEO FRANCO, HUESCA'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU
İspanya 1. Ligine çıkmayı garantileyen Huesca, teknik direktörlüğe bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Leo Franco'yu getirdi.
2018-2019 sezonunda İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) çıkmayı garantileyen Huesca, Arjantinli teknik adam Leo Franco ile bir yıllığına anlaştı.
Huesca Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamla gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.
DAHA ÖNCE GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan Franco, son olarak Huesca forması giymiş ve 2016'da futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
Huesca, İspanya İkinci Futbol Ligi'nde sezonun bitmesine bir hafta kala 75 puanla La Liga'ya çıkmayı garantiledi.
Kaynak: haberinburada
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